Da oggi il GR Africa, entra a far parte dei programmi radiofonici distribuiti dal circuito d’ispirazione cristiana In Blu.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, il giornale radio prodotto negli studi di Afriradio dalla redazione di Nigrizia, è messo in onda da una rete di 120 radio, distribuite sull’intero territorio nazionale.

Si tratta di un segnale importante di apertura all’informazione che racconta ciò che avviene in un continente in costante crescita - non solo demografica -, sempre più vicino a noi ma ancora per molti aspetti poco conosciuto o preda di vecchi stereotipi.

In tre minuti, questo breve notiziario racconta in sintesi i principali fatti che riguardano l’Africa e gli africani, con particolare attenzione ai rapporti - politici, commerciali, economici e geostrategici - con il resto del mondo. A fare da linee guida sono temi sempre attuali, come i diritti umani, l’ambiente, lo sviluppo, ma anche corruzione e terrorismo, economia e governance, scienza e tecnologia.

Con le stesse modalità il GR Africa è trasmesso anche da Radio Marconi in Lombardia e nella Pianura Padana e da numerose altre emittenti in tutta Italia. E’ inoltre disponibile gratuitamente sul sito di Nigrizia e sulla piattaforma spreaker.it assieme ad altri programmi realizzati dal settore multimedia della Fondazione Nigrizia onlus dei missionari comboniani di Verona.