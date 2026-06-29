L'Africa al Mondiale non è più una sorpresa - Nigrizia

Mai il continente aveva avuto una presenza così ampia nella fase a eliminazione diretta

L’Africa al Mondiale non è più una sorpresa

Dal Marocco imbattuto al Capo Verde di Vozinha, dalla Costa d'Avorio alla Rd Congo: nella prima Coppa del Mondo a 48 squadre, nove nazionali africane su dieci avanzano ai sedicesimi e trasformano l’allargamento in una prova di maturità

La nazionale dela Costa d'Avorio prima della partita contro la Germania (Credit: Federazione calcistica ivoriana)

Non c’è una sola immagine per raccontare il Mondiale africano. Ce ne sono nove. Il Marocco che attraversa il girone senza perdere, Capo Verde che al debutto resiste a Spagna e Uruguay, il Sudafrica che entra per la prima volta nella fase a eliminazione diretta, la Rd Congo che vince la partita decisiva quando sembrava più complicata. E poi Egitto, Costa d’Avorio, Ghana, Senegal e Algeria. Nove qualificate su dieci. Un dato che non ha bisogno di essere gonfiato: basta così com’è.

Nel primo Mondiale a 48 squadre, l’Africa ha portato dieci nazionali e ne ha viste avanzare nove ai sedicesimi. È rimasta fuori soltanto la Tunisia. Il resto è un mosaico di percorsi diversi: alcune squadre hanno dominato con continuità, altre hanno sofferto, altre ancora si sono aggrappate al nuovo meccanismo delle migliori terze. Ma tutte, in un modo o nell’altro, hanno dato sostanza all’idea che l’allargamento non abbia semplicemente aumentato la rappresentanza, ma abbia dato spazio a competitività che già esisteva.

Il Marocco, semifinalista nel 2022, ha confermato di non essere stato un episodio irripetibile. Il pareggio con il Brasile, seguito dalle vittorie contro Scozia e Haiti, ha consegnato agli Atlas Lions un passaggio imbattuto. Non più sorpresa, non più favola, ma nazionale stabilmente dentro il gruppo di chi può giocarsela.

Nabil Ouahbi ha parlato di una squadra capace di mostrare «personalità forte in campo» e il girone lo ha confermato in tre registri diversi: resistenza contro il Brasile, controllo contro la Scozia, gestione emotiva contro Haiti.

Anche il talento racconta questa nuova normalità: Ayyoub Bouaddi, diciotto anni, ha dato al centrocampo un volto futuro, mentre intorno a lui il Marocco ha continuato a mescolare esperienza, diaspora e formazione interna senza perdere identità.

Capo Verde ha scritto la storia con una grammatica diversa: tre pareggi, nessuna sconfitta, una qualificazione costruita sulla resistenza. Lo 0-0 con la Spagna ha dato la prima spinta, il 2-2 con l’Uruguay ha rafforzato la convinzione, lo 0-0 con l’Arabia Saudita ha completato l’opera.

In mezzo c’è soprattutto Vozinha: quarant’anni, sette parate contro la Spagna, una carriera lontana dalle vetrine più luminose e all’improvviso diventata racconto mondiale. Dopo quella notte, il portiere ha riassunto tutto in una frase semplice, ma significativa: «Ho lavorato tutta la vita per questo momento, per questo sogno».

Bubista ha parlato di «un piccolo shock», ma anche di «organizzazione e spirito di squadra». La sua frase più efficace, però, è stata un’altra: «Per noi niente è impossibile». Detta da una delle nazioni più piccole mai arrivate a questo livello, pesa più di uno slogan inflazionato.

Anche l’Egitto ha chiuso senza sconfitte. Pareggio con il Belgio, vittoria con la Nuova Zelanda, altro pareggio con l’Iran: un percorso ordinato, più solido che spettacolare. Salah e Marmoush restano i nomi che attirano lo sguardo, ma dentro il gruppo c’è anche l’idea di una nazionale meno dipendente dal colpo isolato, capace di proteggere i momenti della partita.

La Costa d’Avorio ha invece capitalizzato due successi su tre, battendo Ecuador e Curaçao e cedendo solo alla Germania. Il nome finito della lente d’ingrandimento è Yan Diomandé: diciannove anni, dribbling, creazione, verticalità, una presenza che ha dato agli Elefanti qualcosa di più della semplice struttura.

Accanto a lui, Nicolas Pépé ha ritrovato peso negli ultimi metri, Ousmane Diomandé ha dato sostanza difensiva e Emerse Faé ha rivendicato proprio questa pluralità: distribuire i gol e le minacce, ha spiegato, è una forza perché permette di colpire da più zone del campo.

Il Sudafrica è la storia della reazione. Dopo il 2-0 subito dal Messico, i Bafana Bafana hanno rimesso in piedi il girone con l’1-1 contro la Cechia e soprattutto con l’1-0 alla Corea del Sud. Hugo Broos ha portato la nazionale oltre la prima fase per la prima volta nella sua storia mondiale. L’eliminazione successiva contro il Canada non cancella il passaggio: per il Sudafrica, il confine era già stato spostato.

Diverso il cammino delle quattro migliori terze africane.

Il Ghana ha costruito la qualificazione con il successo su Panama e il pareggio con l’Inghilterra, prima della sconfitta di misura con la Croazia. La firma contro Panama è stata di Caleb Yirenkyi, il talento più abbagliante della nuova generazione.

La Rd Congo ha trovato il suo momento nell’ultima giornata: dopo il pari con il Portogallo e il ko con la Colombia, il 3-1 all’Uzbekistan ha aperto la porta del turno successivo. Sébastien Desabre ha parlato di «grande orgoglio», ricordando il lavoro di un gruppo costruito nel tempo, non assemblato all’improvviso, come spesso accadeva in passato. Yoane Wissa del Newcastle, gol e personalità, è stato l’uomo della svolta.

L’Algeria ha seguito una traiettoria simile: partenza difficile contro l’Argentina, vittoria con la Giordania, poi il 3-3 con l’Austria che ha sigillato la qualificazione. Riyad Mahrez ha messo esperienza e qualità nei momenti più caldi, Rafik Belghali ha aggiunto energia e il pareggio finale ha trasformato una partita nervosa in una prova di resistenza. Vladimir Petkovic, ex Lazio, l’ha definita «un po’ folle», aggiungendo che era andata oltre «i limiti della resistenza di tutti».

Il Senegal, invece, ha trasformato una situazione quasi compromessa in un passaggio di carattere: sconfitte contro Francia e Norvegia, poi 5-0 all’Iraq. Una risposta netta, dentro un girone che non aveva lasciato margini larghi. Pape Gueye, con una doppietta, ha dato il volto tecnico alla rimonta; Sadio Mané, anche senza ridurre tutto al gol, ha continuato a tenere insieme leadership e lavoro per la squadra. Pape Thiaw non si è accontentato: «Anche se abbiamo segnato cinque gol, ci sono ancora miglioramenti da fare».

Investimenti su formazione e infrastrutture

Il presidente della CAF Patrice Motsepe ha letto il risultato come il frutto di investimenti in settori giovanili, formazione degli allenatori, leghe professionistiche e infrastrutture. È un passaggio centrale: il 9 su 10 non nasce solo dal talento individuale, né dalla presenza di giocatori cresciuti nei campionati europei.

Dentro questo risultato ci sono federazioni più strutturate, staff tecnici più preparati, diaspore integrate con maggiore consapevolezza e una generazione abituata a competere ad altissimo livello.

Il dato storico resta: mai l’Africa aveva avuto una presenza così ampia nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale. In passato, i picchi erano stati letti come eccezioni: Camerun 1990, Senegal 2002, Ghana 2010, Marocco 2022. Questa volta, però, non c’è una sola squadra da trasformare in favola. Ce ne sono nove da analizzare, studiare, comprendere.

Ed è qui che il discorso esce dal campo. Perché il Mondiale allargato era stato raccontato anche come il rischio di un torneo più debole. La prima fase delle nazionali africane dice l’opposto: quando il calcio concede posti, non sempre regala scorciatoie; a volte toglie soltanto alibi.

L’Africa non ha approfittato di una porta lasciata aperta. Ha dimostrato che quella porta, da tempo, era solo troppo stretta.