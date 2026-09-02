Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova. 25 tesi sull’irruzione del movimento globale, la sua repressione la sua attualità - Nigrizia

Lorenzo Guadagnucci

Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova. 25 tesi sull’irruzione del movimento globale, la sua repressione la sua attualità

Altreconomia, 2026, pp. 240, € 18,00

Venticinque anni di rimozioni sistemiche, silenzi, derubricazione a scontri di piazza e una mobilitazione contro la globalizzazione in quella che, per Amnesty International, fu “una violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste nella recente storia europea”. E per Lorenzo Guadagnucci, giornalista, uno spartiacque, capace di segnare un prima e un dopo da quel luglio del 2001, quando si tenne a Genova il G8.

Quando avvenne la “notte cilena” alla scuola Diaz, la sospensione di ogni garanzia costituzionale per mano della polizia a Bolzaneto (e non solo), l’uccisione di Carlo Giuliani. Ma anche quando si mostrò l’intramontabilità delle istanze del movimento per la giustizia globale che manifestava in una città diventata fortezza. Venticinque capitoli, uno per ogni anno di questo anniversario, uno per ogni tesi, tutti che iniziano in egual modo: «Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova».

Venticinque tesi che mettono insieme quel che accadde allora e quanto ancora siano attuali le rivendicazioni, le critiche al neoliberismo di chi scese in strada nel 2001; quanto necessario riprendere la strada di “un altro mondo possibile”. Proprio per la profezia che il Global social forum fu e per ciò che ancora si muove in quella direzione: cercare un’economia non legata al Pil ma a indicatori sociali capaci di un futuro diverso, quello “dell’alternativa da anticipare nel presente”, che mette insieme azioni di giustizia sociale per tutte le persone. È ancora possibile. È ancora un mondo altro.