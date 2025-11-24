Come cambiano i traffici illeciti in Africa - Nigrizia

L’analisi dell’Africa Organised Crime Index 2025

Come cambiano i traffici illeciti in Africa

Tra i più diffusi i reati finanziari, la tratta di esseri umani e il contrabbando di idrocarburi. Crescono frodi e attacchi informatici. Le coste atlantiche del continente si confermano hub globale dei transiti di cocaina dal Sudamerica all’Europa

Reati finanziari, tratta di esseri umani, contrabbando di idrocarburi, vendita di beni contraffatti, traffico di armi. Sono i crimini più diffusi in Africa nel 2025. A dirlo è l’Africa Organised Crime Index 2025, pubblicato il 17 novembre nell’ambito del progetto Enact (Enhancing Africa’s response to transnational organised crime) dell’Unione Europea, quest’anno alla sua quarta edizione e a cui contribuiscono l’Interpol, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime e l’Institute for Security Studies.

La mappa dei reati

Secondo il report, nei paesi dell’Africa orientale i reati più commessi sono legati alla tratta di esseri umani e al traffico di armi. In Nordafrica sono invece più diffusi i reati finanziari e il traffico di cannabis. In Africa centrale domina il contrabbando di idrocarburi, in Africa occidentale il traffico di cocaina e in Africa meridionale il traffico di animali selvatici.

Dal 2023 i due reati che sono aumenti di più sono stati quelli finanziari e il traffico di beni contraffatti. L’aumento del contrabbando di idrocarburi, così come quello di animali e piante, conferma che il continente viene visto dalle reti criminali – continentali e internazionali – come una sconfinata riserva di risorse di cui appropriarsi e da vendere al miglior offerente.

Significativo è anche l’aumento dei crimini informatici.

La diffusione sempre più capillare nel continente della connessione a Internet sta consentendo ai gruppi criminali di compiere illeciti con modalità nuove nei mercati tradizionali – come nei traffici di droga, esseri umani e animali selvatici – usando le piattaforme social, i servizi di trasferimento di denaro mobile money o il mercato del dark web e, in parallelo, di compiere sortite online, dalle semplici frodi agli attacchi informatici a infrastrutture strategiche come enti governativi e istituzionali, istituti di credito e sedi o impianti di compagnie energetiche.

È ciò che sta accadendo, non a caso, in alcuni dei paesi più connessi alla rete di tutta l’Africa, vale a dire Kenya, Sudafrica e Nigeria.

Traffici di droga

Nel 2025 il traffico di droga più esteso è stato quello di cannabis. Le regioni con i mercati degli stupefacenti più attivi sono il Nordafrica (cannabis e droghe sintetiche), l’Africa meridionale (eroina) e l’Africa occidentale (cocaina).

L’aumento dei volumi che attraversano il continente sta facendo aumentare anche il consumo interno. Un caso emblematico è quanto sta avvenendo nella città di Agadez, in Niger, che trovandosi sulla rotta globale della cocaina che unisce Sudamerica, Africa occidentale ed Europa, sta registrando un preoccupate aumento del consumo di polvere bianca.

Preoccupa sempre di più l’uso di droghe sintetiche, in particolare del tramadolo, un oppioide sintetico antidolorifico che finisce in miscele di droghe che costano poco e facili da reperire come il kush, con gravi danni alla salute e sul piano sociale. In Africa orientale e meridionale arrivano invece carichi sempre più ingenti di metanfetamina dall’Afghanistan.

Corruzione e attori stranieri

Nel 48% dei paesi africani la corruzione a vario livello delle classi governative e dirigenti in combutta con reti criminali, gruppi mafiosi, attori stranieri e del settore privato, è tra le principali cause del proliferare di reati e traffici illeciti.

Il posizionamento sempre più deciso dell’Africa nell’economia criminale globale è favorito dalla globalizzazione, e dunque dall’aumento degli interscambi con gli altri continenti e dalla presenza di infrastrutture sempre più nevralgiche – porti e gasdotti in particolare – attorno alle quali insieme ad affari leciti si muovono anche business illeciti.

In Africa occidentale la presenza di sodalizi criminali extra continentali è più accentuata, e ciò è dovuto principalmente al fatto che le coste atlantiche del continente, come detto, rappresentano sempre più uno snodo centrale dei traffici internazionali di cocaina gestisti dai cartelli centro e sudamericani e dalle mafie europee, comprese quelle italiane con in testa la ’ndrangheta calabrese.

Sull’avanzamento di altri attori stranieri, come società di sicurezza private e compagnie paramilitari, pesano invece le dinamiche geopolitiche. Soprattutto tra il Sahel e l’Africa centrale questi attori, in modo autonomo o foraggiati da governi, stanno sfruttando i vuoti venutisi a creare per il progressivo ritiro militare in primis della Francia.

Ad approfittarne in modo più evidente è per il momento la Russia che attraverso Africa Corps ha messo le mani su business leciti e illeciti in vari stati, come Burkina Faso, Niger, Ciad e Sudan. Con quel che resta dell’ex Gruppo Wagner ancora attivo invece soprattutto in Mali.

Tratte di esseri umani

Le rotte più battute del traffico di esseri umani passano per il Nordafrica con in testa la Libia e la Tunisia.

In Sudan, paese teatro da oltre due anni e mezzo di una guerra sanguinaria tra fazioni militari, le restrizioni al rilascio dei visti di ingresso imposte dall’Egitto ai sudanesi hanno spinto molti di essi a consegnarsi ai trafficanti di esseri umani pur di fuggire dalla guerra, con le rotte più battute che passano per i territori contesi del Triangolo di Halayeb e lungo i confini con il Ciad.

Oltre che quella atlantica verso le Isole Canarie, resta battuta e altrettanto rischiosa la rotta che dal Corno d’Africa conduce a un altro paese in guerra, lo Yemen, e da qui prosegue verso gli stati del Golfo.

Crisi climatica e risorse naturali

Anche gli effetti della crisi climatica vengono sfruttati e in alcuni casi anche provocati dalle reti criminali. Più diminuiscono le risorse a disposizione di tutti – a cominciare dall’acqua e dai terreni coltivabili – per via del cambiamento climatico, più si espandono le economie sommerse e, dentro e attorno a esse, i raggi d’azione della criminalità organizzata.

Al contempo la razzia di risorse naturali e i danni arrecati sotto varie forme alla biodiversità accelerano, a loro volta, la crisi climatica in atto. Il resto lo fanno i conflitti che sguarniscono di difese le aree protette e le foreste, lasciando campo libero a miliziani e contrabbandieri.

E dove ci sono guerre i primi fondi che vengono meno sono quelli, già di per sé insufficienti, destinati alle politiche e azioni di adattamento al cambiamento climatico.