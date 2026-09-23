A Castel Volturno con i nostri corpi - Nigrizia

Il Comitato regionale campano “No CPR, né qui né altrove” lancia la manifestazione nazionale del 24 ottobre

A Castel Volturno con i nostri corpi

Serviranno i corpi, sabato 24 ottobre a Castel Volturno. Perché di vite si tratta, quando si parla di chi viene recluso senza colpa nei Centri per il rimpatrio italiani. Lager odierni di razzismo istituzionale. E sarà Castel Volturno il luogo dove il governo ha scelto di spendere 43 milioni di euro per un CPR, ma la parola d’ordine sarà “Né qui, né altrove”, perché quel che si contrasta non è il solo progetto campano, ma una politica di detenzione e fili spinati, di mancanza di sicurezza sociale e di cura alle persone.

Ieri si è tenuta, online, l’assemblea aperta alle realtà che vogliono contribuire da tutta Italia all’organizzazione della manifestazione nazionale per fermare la costruzione del CPR a Castel Volturno. L’iniziativa, nata dall’appello del vescovo di Caserta e arcivescovo di Capua, Pietro Lagnese, ha dato vita a un’alleanza trasversale, dal mondo cattolico a quello politico, da quello dei sindacati ai movimenti, all’associazionismo. Senza confini, com’è giusto che sia nel sentire di chi si oppone alle discriminazioni.

Dopo incontri, concerti, manifestazioni, ieri è stato il momento di unire in un momento di condivisione di contributi chi si oppone alla realizzazione del CPR da 120 posti che, secondo il ministero dell’Interno, dovrebbe nascere nel parco umido “La Piana” di Castel Volturno, un’area protetta per la sua biodiversità e blindata per questo motivo dalla regione Campania con una delibera che ha istituito una zona di protezione speciale in cui non si può edificare.

Uno stop politico sul luogo che si vuol far diventare collettivo su una progettazione più ampia, quella che vorrebbe un CPR in ogni regione, e che vede già Trento sul piede di guerra, così come la Toscana per la scelta di Aulla in provincia di Massa Carrara. Perché questo ha deciso il governo Meloni nell’attuazione del Patto europeo asilo e immigrazione entrato in vigore lo scorso giugno.

In un’assemblea in cui si è dovuto chiudere il numero di interventi tanta era la voglia di partecipare, le richieste si sono susseguite a più voci, sottolineando come la vertenza sullo stop al CPR a Castel Volturno è solidarietà nei confronti dei medici e delle mediche sotto attacco per i certificati di mancata idoneità alla reclusione dentro quei lager; è denuncia delle politiche migratorie e degli accordi con la Libia; è rivendicazione del diritto alla casa e alla salute; è denuncia del caporalato e decreti flussi; è emersione dei diritti di chi non arriva a fine mese.

L’appello, lanciato dal Comitato regionale campano “No CPR, né qui né altrove”, impone un NO per dire SI che sono decisivi a una spesa diversa di quei 43 milioni di euro: in servizi e lavoro, in sostegno al reddito e fruibilità di trasporti, in cura del territorio e bonifica del suolo, in contrasto all’abusivismo e restituzione alla comunità degli spazi sottratti alle mafie. SI a una politica che superi le logiche che tolgono diritti, che respingono e sfruttano le persone.

Il modulo, diffuso per aderire alla manifestazione del 24 ottobre, chiede non un’adesione formale, ma reale, di presenze. Serviranno i corpi, sabato 24 ottobre a Castel Volturno. Servirà esserci fisicamente, per restituire forza alla denuncia di sottrazione dei diritti che troppe persone hanno perso venendo chiuse in questi lager odierni, senza aver commesso alcun reato. Per restituire senso a una Costituzione disattesa e a una democrazia che oggi vede, a partire dalle scuole, tracciare un confine di apartheid tra bambini e bambine.

Il 24 si dice NO al CPR ma anche a una politica di confinamento dell’umanità tutta, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, come scrissero le e i costituenti.