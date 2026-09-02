Dopo il nuovo tentativo di golpe, ha ancora senso la missione militare italiana in Niger? - Nigrizia

L'Italia è l'unico paese occidentale a conservare una missione militare nel paese saheliano. Se il fine è presentarsi come interlocutori chiave di Niamey, vale la pena chiedersi a che pro e a quale costo. Soprattutto alla luce dell'ultimo tentativo di golpe, con scontri concentrati nell'aeroporto dove sono basati i nostri soldati

Dopo il nuovo tentativo di golpe, ha ancora senso la missione militare italiana in Niger?

Alzabandiera nel compound italiano a Niamey

Il tentativo fallito di un nuovo colpo di Stato in Niger, avvenuto nei pressi della capitale Niamey lo scorso 29 agosto, ripropone il tema delle collaborazioni politiche ed economiche internazionali con Stati africani che, se non proprio falliti, possiamo definire estremamente fragili e complessi.

La situazione in Niger

Il Niger rientra fra questi, insieme ai suoi vicini Burkina Faso e Mali. I tre Paesi sono retti da oltre un triennio da dittature militari, insediatesi con colpi di Stato. Le giunte in uniforme si sono dimostrate deboli di fronte alla guerriglia jihadista; inoltre non sono finora riuscite a risollevare le sorti economiche dei rispettivi Paesi, malgrado le promesse dei generali all’indomani dei rispettivi golpe, e la scelta politica di chiudere ogni collaborazione con la Francia e l’Occidente, aprendo invece le porte alla Russia, specialmente nel settore della Difesa.

In Niger peraltro si è verificata l’ aggravante dell’arresto del precedente Capo di Stato eletto democraticamente, Mohamed Bazoum, e la sua continuata detenzione (senza processo) in isolamento all’interno del compound presidenziale, come un ostaggio nelle mani dei militari al potere. Amnesty International, Human Rights Watch ed altri organismi internazionali a difesa dei diritti umani hanno definito il suo arresto come assolutamente arbitrario e motivato politicamente.

La linea AES di Niamey e l’uscita dei paesi occidentali

Anche in Niger, come in Mali e Burkina Faso, il governo dei generali ha accompagnato la sua propaganda nazionalista e populista, essenzialmente anti-francese ed anti-europea, con una riduzione progressiva delle principali libertà civili: sospensione delle attività dei partiti politici e dei sindacati; divieto di manifestare contro l’esecutivo; stretta di ferro sulla stampa e sui giornalisti critici; controllo totale dei media; indebolimento complessivo dei cosiddetti corpi intermedi della società.

Stati Uniti e Francia, poche settimane dopo il golpe del giugno 2023 guidato dal Generale Tiani, compresero che gli spazi di collaborazione con la giunta di Niamey erano esigui e destinati ad azzerarsi. Favoriti dalla decisione dei militari nigerini al potere di chiudere le loro basi ed ogni collaborazione nel settore della Difesa, presero atto dei radicali cambiamenti in corso nel paese, e delle sue forti propensioni verso Mosca, e lasciarono il territorio senza rimpianti. Anche la Germania, sebbene meno impegnata, decise di ritirare i propri soldati.

L’eccezione Italia

L’unica forza militare occidentale rimasta in Niger dopo il 2023 è, per decisione dell’attuale governo, quella italiana, con un contingente di 350-400 addestratori, per migliorare l’efficienza delle locali forze armate nel controllo del territorio contro le minacce dei gruppi jihadisti. Va però sottolineato che la missione, denominata MISIN, fu lanciata come programma bilaterale di cooperazione quando era Presidente Mohamed Bazoum, democraticamente eletto, e convinto assertore di un rapporto di forte sinergia con l’Europa ed i suoi singoli Paesi.

La scelta di proseguire il programma di training da parte della Difesa italiana, al di fuori di un ombrello UE ed ONU, malgrado il Golpe sopravvenuto, fu dovuta a varie considerazioni: erano stati avviati rilevanti investimenti anche nella prospettiva di una nostra base militare e di un centro medico/sanitario, e non si voleva perdere di colpo quanto realizzato o programmato; gli ufficiali italiani presenti a Niamey avevano creato ottimi rapporti con i colleghi nigerini, poi coinvolti direttamente o indirettamente nel colpo di Stato, e la presenza italiana era molto apprezzata da questi ultimi; inoltre, il progetto di assistenza comprendeva solo il training, e non l’impiego di nostri reparti sul terreno in combattimento contro i gruppi terroristi.

Le motivazioni strategiche del nostro restare

Ma ebbero un peso rilevante anche altre valutazioni.

Mantenere la collaborazione con il nuovo governo militare nigerino, quando tutti gli altri occidentali, ed in particolare la Francia, chiudevano i battenti, avrebbe potuto conferirci un ruolo di primo riferimento straniero, anche al di là del settore della Difesa. Ciò avrebbe potuto tradursi in vantaggioso posizionamento politico ed economico, anche se i benefici non erano chiari, in un paese che figura fra i più poveri del Continente (se si eccettuano le sue riserve minerarie e di uranio, per il cui sfruttamento però l’Italia non figura fra i leader mondiali).

Il Niger poi, attraverso lo snodo importante di Agadez, è paese di origine e di transito di migrazioni irregolari, e i nostri militari ritenevano di poter svolgere ruoli di contenimento, o quanto meno di consulenza, di un fenomeno di rilevanza primaria per l’Italia. Purtroppo, uno dei primi atti della giunta militare nigerina dopo il suo insediamento fu invece l’ abolizione della legge 36 del 2015, che criminalizzava il traffico di esseri umani e si era dimostrata molto efficace; la giunta accusò anzi l’Europa di averla imposta al precedente governo civile solo per i propri obiettivi anti-immigrazione.

I dubbi accantonati

In questo accavallarsi di considerazioni, un rilievo minore ebbero evidentemente quelle di carattere etico, cioè se fosse raccomandabile legarsi così strettamente ad un governo militare insediatosi a seguito di un colpo di Stato, che aveva scalzato un Presidente eletto democraticamente ed amico dell’Europa e dell’Italia, come Mohamed Bazoum, sulla cui sorte di prigioniero-ostaggio Roma non espresse mai una condanna esplicita.

Anche i dubbi circa la sicurezza personale dei nostri militari, non inquadrati in un contesto Ue o delle Nazioni Unite, e quindi maggiormente esposti a rischi di ogni genere, o quelli legati al fatto che l’Italia si sarebbe trovata fianco a fianco con i mercenari russi pur militando in Europa per la difesa dell’Ucraina non hanno prevalso nelle nostre scelte nazionali.

Una collaborazione da rivedere

Oggi che la situazione di sicurezza del Niger appare quanto mai precaria, e che non si intravedono all’orizzonte aperture di sorta da parte della giunta militare di Niamey in direzione costituzionale e democratica, appare legittimo chiedersi quale sia il senso di proseguire la nostra cooperazione nel settore della Difesa con un paese così pericolante, e apertamente favorevole alla Russia.

Valgono piuttosto in senso contrario la pericolosità della minaccia terroristica in prossimità della capitale; l’inopportunità di collaborare con una giunta liberticida, che ancora detiene senza processo l’ex Presidente Bazoum; l’assenza di vantaggi percepibili in termini economici, di sicurezza e di contrasto alle migrazioni irregolari; la difficoltà di far coesistere lo sforzo congiunto con le forze paramilitari russe in territorio nigerino con lo schieramento dell’Italia al fianco dell’Ucraina nel conflitto con Mosca.

In una frase, quale è lo scopo, oggi, di questa collaborazione? Cosa in concreto abbiamo ottenuto finora, in cambio dei nostri corsi di addestramento militare a beneficio di un governo golpista, liberticida e filo-russo?

Sfiorati da tre attacchi in 8 mesi

Domande di particolare attualità, visto che la base 101 all’interno dell’aeroporto di Niamey, epicentro degli scontri a fuoco relativi al tentativo fallito di colpo di Stato del 29 agosto, è anche quella dove risiede il contingente italiano di alcune centinaia di uomini, rimasto questa volta fortunatamente illeso. E che quello dello scorso fine settimana è stato il terzo attacco all’aeroporto da gennaio di quest’anno; i primi due ad opera delle principali sigle jihadiste attive nel Sahel.

Chissà che non sia l’ex Ministro della Difesa ucraino Fedorov, nel suo nuovo ruolo di consulente per la modernizzazione del nostro Ministero della Difesa colui che riesce a convincere le nostre gerarchie militari dell’inopportunità di proseguire ad oltranza la permanenza del contingente italiano in Niger.

*Giuseppe Mistretta, già direttore per l’Africa Sub-Sahariana presso il Ministero degli Affari italiano, è stato ambasciatore italiano in Angola e in Etiopia.