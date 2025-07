È morto Daddy Lumba, icona della musica highlife ghanese - Nigrizia

Il cantante e produttore si è spento a 60 anni dopo una breve malattia. In quasi quarant’anni di carriera ha firmato oltre 30 album e influenzato intere generazioni

È morto Daddy Lumba, icona della musica highlife ghanese

Il cantante e produttore Daddy Lumba durante un'esibizione.

Il cantante ghanese Charles Kwadwo Fosu, noto al pubblico come Daddy Lumba, è morto il 26 luglio all’età di 60 anni, in ospedale, dopo una breve malattia. Lo ha confermato la famiglia in una nota ufficiale, chiedendo riservatezza per affrontare il lutto.

Considerato uno dei massimi esponenti della musica highlife, Daddy Lumba ha avuto una carriera di quasi quattro decenni, durante la quale ha pubblicato oltre 30 album e composto più di 200 brani. Nato nel 1964 a Nsuta, nella regione di Ashanti, ha cominciato giovanissimo a suonare fondando la sua prima band, i Lumba Brothers, durante le scuole superiori. All’epoca, era immerso nel genere musicale del gospel.

Dal gospel al burger highlife

Negli anni ’80 si trasferì in Germania, dove avviò la carriera discografica collaborando con Nana Acheampong, che lo introdusse all’highlife. Il loro album d’esordio, Yɛɛyɛ Aka Akwantuo Mu, raccontava le difficoltà degli immigrati ghanesi in Europa.

Insieme divennero tra i principali esponenti del cosiddetto burger highlife, variante tedesca del genere ghanese. Il prefisso burger derivava da Amburgo, la città della Germania dove molti cittadini ghanesi erano emigrati negli anni ’80. Molti musicisti si erano trasferiti lì, come in altri paesi europei e in Nord-America, spinti dal peggioramento del mercato musicale in Ghana. L’instabilità politica (due colpi di stato operati da J.K. Rawlings nel 1979 e nel 1981), il coprifuoco notturno del 1982-84 e l’emergere della più economica opzione dei DJ paralizzò la scena live ghanese, provocarono una sorta di esodo di musicisti.

Costante evoluzione e produzione

Dopo la separazione dal duo, Lumba intraprese un percorso solista che lo avrebbe reso uno degli artisti più influenti della scena musicale del Paese. Dalla fine degli anni ’80 fino al 2016, ha pubblicato una media di circa un album all’anno, mostrando di sapere evolvere la sua produzione, rimanendo in sintonia con il gusto del pubblico.

Amato per la sua capacità di fondere strumenti e sonorità tradizionali con arrangiamenti moderni, Daddy Lumba è stato anche un autore diretto e a volte provocatorio. I suoi testi hanno toccato temi sociali, sentimentali e personali, senza evitare questioni controverse. Canzoni come Aben Wo Ha e Sika Sem restano pietre miliari del genere highlife.

Nei suoi ultimi anni, aveva affrontato problemi di salute che ne avevano limitato l’attività pubblica. Tuttavia, la sua ultima apparizione su un palco era avvenuta di recente, a febbraio 2025. Ed era atteso per un tour in Nord America entro la fine dell’anno.

Numerosi i messaggi di cordoglio. L’ex presidente del Ghana, John Mahama, ha scritto: «Il genio musicale senza pari di Lumba ci ha accompagnati in diverse fasi della vita. I ritmi delle sue canzoni potrebbero essersi spenti, ma la sua eredità riecheggerà nel tempo». Anche l’ex vicepresidente Mahamudu Bawumia ha parlato di una «grande perdita per l’intero Paese».