martedì 1 dicembre ore 20.30

diretta youtube sul canale dei MARTEDÌ DEL MONDO



LE VIE DELL’AFRICA. IL FUTURO DEL CONTINENTE TRA EUROPA, ITALIA, CINA E NUOVI ATTORI

con GIUSEPPE MISTRETTA

ROMANO PRODI, JEAN LÉONARD TOUADI, DON DANTE CARRARO,

NICOLA DE GUIO e ANNAMARIA GENTILI

Una serata ricca quella di martedì 1° dicembre per il consolidato appuntamento dei MARTEDÌ DEL MONDO. Ancora un incontro sul canale YouTube, nell’impossibilità di organizzare gli eventi in presenza. In collegamento da Roma, intervistato da Raffaello Zordan, giornalista del mensile Nigrizia, ospite della serata sarà GIUSEPPE MISTRETTA, direttore del Dipartimento per l’Africa Subsahariana presso il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, già ambasciatore in Etiopia e Angola.

Autore del saggio, Le vie dell’Africa, Il futuro del continente fra Europa, Italia, Cina e nuovi attori, Mistretta affronterà il tema delle sfide che il continente è chiamato ad affrontare: dalla demografia, ai nuovi attori stranieri tornati a sfruttarne le risorse; dal problema occupazione, alla formazione come obiettivo prioritario del continente, fino al fallimento delle politiche di aiuto pubblico allo sviluppo.

Durante l’intervista, andranno in onda i contributi di:

Romano Prodi , già presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea, che ha firmato l’introduzione del libro di Mistretta e che interverrà sul tema della “qualità” della classe politica africana;

, già presidente del Consiglio e presidente della Commissione europea, che ha firmato l’introduzione del libro di Mistretta e che interverrà sul tema della “qualità” della classe politica africana; Jean Léonard Touadi , giornalista specializzato sull’Africa, che tratterà della cooperazione allo sviluppo;

, giornalista specializzato sull’Africa, che tratterà della cooperazione allo sviluppo; don Dante Carraro , direttore di Medici con l’Africa Cuamm, che toccherà le problematiche della salute e delle risorse che vengono impiegate per tutelarla;

, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, che toccherà le problematiche della salute e delle risorse che vengono impiegate per tutelarla; Nicola de Guio , missionario fidei donumin Etiopia, il quale si soffermerà sulla difficile situazione che attraversa il paese del Corno d’Africa;

, missionario fidei donumin Etiopia, il quale si soffermerà sulla difficile situazione che attraversa il paese del Corno d’Africa; Annamaria Gentili, docente di storia e istituzioni dell’Africa all’Università di Bologna, che affronterà la tematica della formazione dei giovani in un continente che, nel 2040, avrà una forza lavoro superiore a quella della Cina.

Il martedì si aprirà con le “brevi dall’Africa” a cura di Gianni Ballarini, giornalista di Nigrizia

L’evento del 1 dicembre è promosso da Fondazione Nigrizia, Centro missionario diocesano, Cestim, Combonifem, ProgettoMondo Mlal, CPI Centro Pastorale Immigrati e fa parte del ciclo di incontri e dibattiti su temi di attualità dei MARTEDÌ DEL MONDO.

Per informazioni:

Fondazione Nigrizia onlus: 045.8092390;

Centro Missionario diocesano: 045.8033519;

Combonifem: 045.8303149;

Cestim: 045.8011032;

ProgettoMondo Mlal 045.8102105;

CPI Centro Pastorale Immigrati 045.8004247.