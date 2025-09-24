 In Italia oltre 16mila minori stranieri non accompagnati - Nigrizia
Migrazioni
Sono ragazzi, per lo più 17enni di origine egiziana. Questa la fotografia di ISMU
In Italia oltre 16mila minori stranieri non accompagnati
24 Settembre 2025
Articolo di Redazione
Tempo di lettura 2 minuti
(Credit: Fondazione ISMU)

Sul territorio italiano, secondo i dati del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali diffusi da ISMU (Iniziative e studi sulla multietnicità), al 31 luglio erano presenti oltre 16mila minori stranieri non accompagnati (MSNA). 16.875 per l’esattezza. Per lo più di sesso maschile (l’88%) e con un’età di 17 anni (oltre 9mila, pari al 54% del totale).

Davvero poche le minorenni: i ragazzi prevalgono in tutte le fasce di età dai 15 ai 17 anni (rispettivamente l’83% dei 15enni, il 91% dei 16enni e il 95% dei 17enni); mentre le ragazze straniere non accompagnate sono più numerose nelle fasce di età sotto i 14 anni (rappresentano il 15% tra i minori di 0-6 anni, e il 41% della fascia 7-14 anni).

Quasi un quarto degli oltre 16mila minori viene accolto in Sicilia, un 14% invece si trova in Lombardia. Se si guardano le provenienze, oltre un quarto di questi minorenni è di nazionalità egiziana (4.328 minori), il 19% ha come provenienza l’ucraina (più di 3.100), e il 9% invece è originario dal Gambia. Queste tre nazionalità, secondo i dati, rappresentano complessivamente oltre la maggioranza delle presenze odierne, il 53%.

Se ci si focalizza sul come arrivano nel nostro paese, si vedrà che nel mese di luglio, in cui si sono registrati 1.285 nuovi ingressi, il 51% è approdato in Italia via mare, mentre il 46,5% sono stati rintracciati sul territorio nazionale, in scali aeroportuali, marittimi e valichi terrestri.

Tra questi minori stranieri non accompagnati arrivati in luglio, l’Egitto si conferma ancora una volta come nazionalità prevalente (526 minori), seguito da Bangladesh (141) e Somalia (104).

