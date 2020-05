Oggi parliamo dello sciopero e del corteo dei braccianti migranti a Foggia per protestare contro la regolarizzazione dei migranti che esclude ampie fasce di lavoratori, della denuncia del Vescovo di Lubumbashi in Rd Congo contro le continue violenze nella regione e la ripresa dei negoziati tra Etiopia, Sudan ed Egitto sulla controversa diga della rinascita. Sciopero e corteo dei migranti Oltre 700 braccianti migranti sono usciti ieri dalle baracche del foggiano per sfilare fino alla prefettura della città pugliese. In testa al corteo, il sindacalista dell’Unione sindacati di base (Usb), Aboubakar Soumahoro. Ad aprire la più importante protesta del settore agricolo irregolare uno striscione che sottolineava la “Manifestazione degli invisibili. Perché non marciscano i diritti”. Ai campi deserti e alle raccolte bloccate dalla Sicilia alla Puglia, alla Calabria, si è unita la scelta di migliaia di consumatori che, nella giornata di ieri, hanno deciso di non acquistare frutta e verdura in segno di solidarietà e sostegno a chi ha incrociato le braccia chiedendo diritti e vita dignitosa. Al termine della protesta, Soumahoro ha lanciato la proposta di un’assemblea nazionale a Foggia, per il mese di luglio, in cui gettare le basi per la creazione di una filiera di cibo eticamente corretta, che contrasti lo sfruttamento dei braccianti stranieri e italiani.