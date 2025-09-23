Libia: crisi a Tripoli, quanto regge l’accordo tra Dbeibah e Radaa?

Intervista a Claudia Gazzini, senior analyst per la Libia dell’International Crisis Group

Libia: crisi a Tripoli, quanto regge l’accordo tra Dbeibah e la Radaa?

Tra i punti più controversi dell’intesa, mediata dalla Turchia, tra il Governo di unità nazionale e la milizia, la scelta del nuovo capo della polizia giudiziaria, al posto di Osama Almasri. Intanto oltre ad Ankara, anche Grecia e Italia normalizzano sempre più i rapporti con il leader della Cirenaica Khalifa Haftar

Il primo ministro del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah

Da una parte il Governo di unità nazionale (GNU) guidato dal primo ministro Abdul Hamid Dbeibah. Dall’altra la potente Radaa, la Forza speciale di deterrenza di cui in Italia si sente parlare con una certa frequenza da quando, nel gennaio scorso, un suo alleato di peso, il generale Osama Najem Almasri, su cui spicca un mandato d’arresto della Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella prigione di Mitiga, è stato arrestato nel nostro paese e rispedito in Libia dopo due giorni.

In mezzo c’è la Turchia, al centro delle mediazioni che hanno portato le parti a un recente accordo per un cessate il fuoco a Tripoli. Che però rischia di venire travolto da nuovi combattimenti da un momento all’altro. Nigrizia prova a inquadrare l’attuale situazione nella capitale libica con Claudia Gazzini, senior analyst per la Libia dell’International Crisis Group.

Cosa prevede l’accordo che ha portato al cessate il fuoco a Tripoli?

L’accordo è tra il GNU di Tripoli e la Forza speciale di deterrenza Radaa. È stato mediato dalla Turchia che ha una presenza militare nella città e nei suoi dintorni, motivo per cui è un paese chiave nel tentativo di stabilizzazione della capitale libica. L’accordo prevede che Radaa consegni l’aeroporto di Mitiga alla polizia giudiziaria, mantenendo una propria presenza nella sola area militare dello scalo.

Questo aeroporto nasce principalmente come aeroporto militare. Quando nel 2015 è stato distrutto l’aeroporto di Tripoli, qui è stata aperta anche un’ala civile. Da allora Radaa ha sempre mantenuto una presenza informale all’interno dell’aeroporto. In base a quest’ultimo accordo l’ala civile passerà ora sotto il controllo dei servizi segreti del GNU e delle milizie vicine al governo del premier Dbeibah e vi opererà l’ufficio passaporti e immigrazione del ministero dell’Interno di Tripoli.

Quali sono gli altri punti principali dell’intesa?

Radaa ha avuto da tempo anche una presenza sempre informale nel carcere di Mitiga. Adesso, in base a questo accordo, dovrà riconsegnarlo alla polizia giudiziaria di Tripoli. Inoltre, sempre per effetto dell’intesa le milizie di Misurata, attualmente presenti a Tripoli e avverse alla Radaa, devono ritirarsi dalla città, cosa che però al momento non è avvenuta. Il punto che rimane controverso è sulla scelta del nuovo capo della polizia giudiziaria.

E qui arriviamo alla figura di Osama Najem Almasri. La sua destituzione dal ruolo di capo della polizia giudiziaria era tra i punti dell’accordo. La nomina del suo successore rischia però di creare nuove tensioni tra le parti. Qual è la situazione adesso?

L’accordo prevedeva la nomina al posto di Almasri di una figura negoziata dal Consiglio presidenziale di Tripoli. Subito dopo che è venuto fuori il nome del maggior generale Attiya al-Fakhri, il premier Dbeibah ha nominato un’altra persona, il maggior generale Abdul Fattah Daboub (quest’ultimo ha alla fine assunto l’incarico il 17 settembre, ndr).

Che ruolo hanno le forze misuratine a Tripoli in questa fase?

Le milizie misuratine sono legate al primo ministro Dbeibah. Sono sempre state avverse a Radaa. Rimangono dalla parte del GNU per riuscire ad assicurarsi una continuità politica nel controllo di parte del potere a Tripoli. Fondamentalmente nella capitale il campo è diviso in due: quello di chi scommette che Dbeibah rimarrà al potere e quello di chi, invece, vuole la sua caduta e un cambio al vertice del governo.

Da tempo la Turchia ha iniziato a dialogare anche con il governo della Cirenaica del generale Khalifa Haftar. Che ruolo si sta ritagliando Ankara in questa fase della gestione della crisi libica?

La Turchia negli ultimi due anni si è molto avvicinata agli Haftar. Quello che sta facendo in questi giorni il governo turco è cercare di convincere a formare un governo unitario i due veri negoziatori: da un lato Saddam Haftar, figlio del generale Khalifa e vicecomandante dell’Esercito nazionale libico, dall’altro Ibrahim Dbeibah, nipote e consigliere del premier del GNU.

Credo che questa sia una mossa che non porterà a nulla. È impossibile vedere una formalizzazione di questo rapporto Haftar-Dbeibah in quanto esiste solo perché informale. La Turchia sta comunque cercando di perseguire questa via, non per amore di Dbeibah, che anzi sopporta a fatica, ma perché vede che questa è la realtà sul terreno.

Ci sarebbe un’altra possibilità, ovvero che fallito il tentativo di arrivare a un governo unitario si dovrebbe convergere su candidato neutro che possa andare bene a entrambe le parti. Ma anche questa è una strada complicata.

L’obiettivo dell’ONU di arrivare a un governo unitario entro pochi mesi è dunque irraggiungibile?

Non ci sono nemmeno le carte per giocare questa partita.

Il 2 settembre l’Italia ha ospitato a Roma un incontro proprio tra i due negoziatori Ibrahim Dbeibah e Saddam Haftar. Che peso hanno il nostro governo e la nostra diplomazia in queste trattative?

L’incontro di settembre è stato voluto dagli americani con Massad Boulos, inviato personale del presidente USA Donald Trump, che era volato a Roma proprio per incontrare Ibrahim Dbeibah e Saddam Haftar. Non mi risulta che al momento l’Italia stia mediando, anzi come la Turchia anche il nostro paese si sta esponendo molto di più a favore degli Haftar in quest’ultimo anno di quanto non lo abbia fatto prima.

Prima c’era il sospetto che ci fossero contatti con gli Haftar, adesso invece stiamo vedendo immagini di soldati di Haftar addestrati nelle basi militari italiane in Sardegna e a Pisa. Probabilmente si tratta di mosse per contenere gli sbarchi di migranti dalla Cirenaica.

Di fatto però l’Italia sta normalizzando i rapporti con Haftar molto più di quanto non abbia fatto in passato. E così stanno facendo molti altri paesi, dalla Grecia alla Turchia. Il risultato è che Haftar sta avendo un riconoscimento effettivo bilaterale molto più ad ampio spettro rispetto al passato.