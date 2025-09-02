 Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale - Nigrizia
Libri
Luca Misculin
Mare aperto. Storia umana del Mediterraneo centrale
Einaudi, 2025, pp. 296, € 19,50
02 Settembre 2025
Articolo di Jessica Cugini
Tempo di lettura 2 minuti

Il canale di Sicilia. Cuore del Mediterraneo centrale. Crocevia di culture. Stretto d’acqua che unisce e separa due continenti e che vede affacciarsi su quel mare l’Italia e Malta, la Libia e la Tunisia. 150mila chilometri quadrati circa, dove d’inverno i venti spirano a non finire, dove d’estate, quando il mare è un olio, l’orizzonte si perde a vista d’occhio. Ma è un mare che fa paura, il Mediterraneo.

Dall’antichità a oggi, nel suo continuo alternarsi tra l’essere ponte e l’essere barriera, tratto migratorio importante, di genti che si scambiano, minando per sempre la teoria della purezza comunitaria degli stati che rivendicano identità europee autoctone. Come oramai mostra da tempo l’archeogenetica, discendiamo tutte e tutti da persone che spesso consideriamo straniere, ma di cui il dna tiene indelebile traccia.

Misculin ricorda i moti migratori, partendo dalla preistoria dei Sapiens, attraversando e narrando epoche, dagli sciamani ai mercanti di ossidiana, dai cartaginesi, agli schiavi, ai pirati fino ai pescatori di Mazzara del Vallo e alle persone migranti di oggi. Narra un Mediterraneo su cui si va e si torna tra terre, sulla cui superficie si mescolano le genti mentre sul fondale si intrecciano cavi sottomarini, lunghi migliaia di chilometri, ciò che permette a internet di passare, collegare anche chi non vuole mescolanze.

Un mare di contraddizioni umane, che chiama a una scelta di sponda, a noi decidere se viverlo ponte o barriera.

Copyright © Nigrizia - Per la riproduzione integrale o parziale di questo articolo contattare previamente la redazione: redazione@nigrizia.it
-->
Leggi la rivista
Cerca un articolo
Articoli correlati
02 Settembre 2025
Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina
Jessica Cugini
02 Settembre 2025
Cattivi custodi. Storia e affari di un ambizioso club di benefattori bianchi in Africa
Bruna Sironi
02 Settembre 2025
Tigray. La guerra invisibile
Brando Ricci
02 Settembre 2025
La preda
Giuseppe Cavallini
02 Luglio 2025
L’inventario dei sogni
Redazione
Sostieni Fondazione