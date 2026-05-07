Le rimesse dall’Italia: 8,6 miliardi di euro a “casa loro” - Nigrizia

Cresce ancora il flusso del denaro che gli immigrati inviano nei paesi d’origine

Le rimesse dall’Italia: 8,6 miliardi di euro a “casa loro”

Continuano a crescere le rimesse, il denaro che le persone migranti mandano nei propri paesi di origine. A darne notizia è l’ultimo aggiornamento periodico a cura dell’Osservatorio nazionale sull’inclusione dei migranti in Italia, diffuso dal Cespi.

Si parte dai dati della Banca Mondiale e da quello che è il flusso globale delle rimesse. Flusso che nel 2024 ha segnato un nuovo record, superando gli 856 miliardi di dollari, con una crescita del 7,1% rispetto al 2023. Per poi concentrarsi su quelle che sono le rimesse che partono dall’Italia e che a dicembre 2025 toccavano gli 8,6 miliardi di euro, registrando anche qua un incremento, questa volta del 4% rispetto all’anno precedente.

Guardando dentro i numeri si vede che, come gli anni passati, l’Asia si attesta ancora come principale continente di destinazione. È lì che arriva il 51% dei flussi complessivi, che si dirigono per lo più verso Bangladesh, Filippine e India.

I dati segnalano alcuni incrementi significativi, prossimi o superiori al 10% per Bangladesh, India e Sri Lanka, ma anche riduzioni altrettanto significative (maggiori al 10%) per Pakistan, Romania e Nigeria. Il primo paese africano per destinazione di rimesse è il Marocco.

Sul piano nazionale, andando a osservare da dove partono maggiormente le rimesse, si scopre che la Lombardia si conferma la principale regione di origine.

Le prime 5 regioni sono responsabili del 63% dei flussi di rimesse complessive, dopo la Lombardia (con il 21,9%) segue il Lazio (16,2%) con il secondo incremento più significativo, pari al +10% rispetto al 2024. La Campania invece registra la crescita più importante su base annua (+14%).

Passando dalle regioni alle province, due città concentrano circa un quarto del totale nazionale delle rimesse: Roma, che detiene la quota più elevata (14%), e Milano (11%).

Un dato, quello delle rimesse, sempre parziale, perché c’è un flusso di danaro che passa attraverso canali cosiddetti informali, che non viene tracciato dalle banche e dagli operatori di money transfer, che fa crescere l’ammontare di aiuti che le persone migranti inviano alle proprie famiglie d’origine.