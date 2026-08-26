Tanzania: si dimette il vicepresidente Emmanuel Nchimbi - Nigrizia

Da mesi era al centro di tensioni interne al partito di governo per alcune dichiarazioni pubbliche

Tanzania: si dimette il vicepresidente Emmanuel Nchimbi

Emmanuel Nchimbi (Credit: CCM)

Era da mesi nell’occhio del ciclone e alla fine, il 25 agosto, il vicepresidente della Tanzania Emmanuel John Nchimbi ha rassegnato le dimissioni, ponendo fine al suo mandato, durato meno di un anno, con effetto dal prossimo 4 settembre.

Nel comunicare la sua decisione tramite un post sul suo profilo Instagram, Nchimbi ha dichiarato di voler anche ritirarsi dalla politica e dalla vita pubblica, per assecondare il desiderio di un cambiamento alla guida del paese, espresso dalla presidente Samia Suluhu Hassan, che ha già accettato le dimissioni.

Alla presidente, scrive Nchimbi, «ho assicurato che, qualora avesse ritenuto necessario un vicepresidente diverso, mi sarei dimesso da questa carica. Ora sono pienamente convinto, senza alcun dubbio, che la presidente desideri un cambiamento e quindi ho deciso di mantenere la mia promessa».

Le dimissioni di Nchimbi giungono in un contesto di crescenti tensioni politiche all’interno del partito di governo, il Chama Cha Mapinduzi (CCM), di cui era stato segretario generale da gennaio 2024 ad agosto 2025.

Secondo il quotidiano indipendente tanzaniano The Chanzo, il 29 luglio Nchimbi sarebbe stato convocato dal comitato etico del partito durante la riunione del Comitato Esecutivo del CCM, “su proposta di un membro del Comitato e ministro del governo”.

Il giornale attribuisce le tensioni tra i due a un discorso pubblico tenuto da Nchimbi il 24 luglio, nel quale in vicepresidente incitava i tanzaniani a «combattere per avere una nuova Costituzione» prima delle elezioni del 2030.

La necessità di sostanziali modifiche alla Costituzione è da anni uno dei principali cavalli di battaglia dell’opposizione, secondo cui l’attuale Carta costituzionale non garantisce un’alternanza democratica di governo, contribuendo a perpetrare il potere del CCM.

Le tensioni attorno alla dichiarazione di Nchimbi sono approdate anche in Parlamento, con un deputato, Simai Mohammed Said, che il 2 giugno, durante l’ultima sessione prima dello stop estivo, ha affermato che c’era un «Giuda traditore» nel governo.

«Questo Giuda – ha dichiarato Said – ha tradito i suoi stessi fratelli; persino la famiglia che lo ha sostenuto politicamente non lo vuole più vedere. In passato era già considerato un peso, ma oggi questo peso è all’interno del governo». Un attacco ampiamente ritenuto indirizzato al vicepresidente.

Sempre secondo The Chanzo, la principale causa della spaccatura, così come gli attacchi a Nchimbi, sarebbero legati alle sue prospettive di candidatura presidenziale alle prossime elezioni.

All’interno del CCM le bocche restano cucite sulle reali motivazioni delle tensioni interne al partito e delle dimissioni di Nchimbi, di cui aveva parlato nelle scorse settimane anche il settimanale investigativo tanzaniano Mwanahalisi, le cui pubblicazioni sono state sospese per sei mesi lo scorso 19 agosto, all’indomani della diffusione della notizia.