Trump, Nigeria e il 'genocidio' cristiano: cosa vogliono gli USA? - Nigrizia

Destra evangelica, distrazione da Gaza e sgambetto alla Cina: i tre possibili fattori della campagna trumpiana a favore della comunità cristiana nigeriana

Trump, Nigeria e il ‘genocidio’ cristiano: cosa vogliono gli USA?

A cosa si deve tanto la nuova (e non prima) impennata di interesse di Trump per il presunto genocidio dei cristiani in Nigeria? Ci sono ragioni evidenti di politica interna; la componente evangelica del suo elettorato spinge da anni su questi punti.

È invece più oggetto di dibattito quanto la sua manovra sia pensata per virare l’attenzione dal genocidio in Palestina e svuotare di significato la stessa parola genocidio. Il termine stesso risulta indebolito se confuso con casi distanti (seppur controversi) come quello nigeriano, o totalmente inventate (come per le denunce per il genocidio degli afrikaner, la minoranza bianca in Sudafrica).

Appaiono poco chiare anche le motivazioni in politica estera. Ma per molti il tentativo di bullizzare la Nigeria mirerebbe ad allontanare l’importante Stato africano (il più popoloso e primo produttore di petrolio del continente) dall’orbita della Cina.

Terzo e ultimo video di questa miniserie su Trump, la Nigeria e il ‘genocidio’ cristiano.

Video: Roberto Valussi.