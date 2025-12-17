USA: perché Trump attacca la comunità somala - Nigrizia

Si rafforza la razzista politica anti-migratoria degli Stati Uniti

USA: perché Trump attacca la comunità somala

Nel mirino del presidente americano, oltre ai somali del Minnesota, anche un numero sempre maggiore di cittadini di origini africane e latinoamericane. La Chiesa cattolica statunitense al fianco degli immigrati, ma non in modo compatto

Procede sesta sosta la politica anti-migratoria del governo Trump. La decisione più recente in merito riguarda la stretta nei confronti di oltre 5mila etiopici presenti negli Stati Uniti, ai quali il 14 dicembre è stato tolto lo status di protezione temporanea assegnato a chi, nel paese d’origine, è stato colpito da una calamità naturale, un conflitto armato o un altro evento straordinario.

Il programma, creato nel 1991, fornisce ai migranti ritenuti idonei un permesso di lavoro e, per l’appunto, una protezione temporanea che in questo caso è stata cancellata, cosicché gli interessati avranno 60 giorni per lasciare volontariamente gli USA.

Durante il 2025, in realtà, l’amministrazione Trump ha rimosso il permesso temporaneo a persone provenienti da numerosi paesi del Sud Globale.

Come noto, in novembre Trump aveva annunciato la cessazione della protezione anche per la popolazione somala del Minnesota, dichiarando: “Non li vogliamo nel nostro paese; la loro nazione fa schifo… Quando vengono dall’inferno, si lamentano, non fanno altro che lamentarsi, non li vogliamo qui. Lasciamo che tornino nel loro paese e risolvano la situazione”.

Ingressi vietati negli USA

Il 16 dicembre il presidente ha inoltre annunciato l’allargamento del divieto di ingresso negli USA, a partire dal 1° gennaio, per i cittadini di Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan e Siria, nonché per i titolari di passaporto dell’Autorità Nazionale Palestinese. A questi si aggiungono quelli di Sierra Leone e Laos, in precedenza soggetti a restrizioni parziali.

L’amministrazione Trump ha inoltre imposto restrizioni parziali ad altri 15 paesi, 12 dei quali sono africani. Si tratta di Angola, Benin, Costa d’Avorio, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia e Zimbabwe, che si aggiungono a Togo e Burundi.

Razzismo istituzionalizzato

Come interpretare, pertanto, le politiche sull’immigrazione del presidente Trump e in particolare la sua posizione nei confronti dei somali in Minnesota? La prima cosa che dobbiamo capire è che Trump e i suoi sostenitori più radicali sono fondamentalmente razzisti.

L’acronimo MAGA (Make America Great Again) è un sostituto artificioso di “Make America White Again”. I sostenitori più radicali di Trump vorrebbero ricreare un passato immaginario che, in realtà, non è mai stato reale.

Ritorno al passato

Fin dall’inizio della colonizzazione, la popolazione degli Stati Uniti ha sempre incluso europei di varie nazionalità, afroamericani (la maggior parte dei quali “posseduti” come schiavi), nativi americani e persone di lingua spagnola.

Naturalmente, la popolazione “bianca” (per lo più caucasica) ha quasi sempre tentato di dominare, controllare e, se ritenuto “necessario”, uccidere i membri degli altri gruppi della popolazione. La maggior parte dei bianchi erano cristiani protestanti di varie confessioni.

Persecuzioni targhettizzate

Già all’inizio della sua prima presidenza, Trump ha tentato di impedire a tutti i musulmani di entrare negli Stati Uniti, nemmeno come visitatori o per studio. Quasi immediatamente, Trump ha etichettato molte nazioni africane come “paesi di merda”.

Trump ha dichiarato pubblicamente di volere immigrati (bianchi) provenienti dai paesi del Nord Europa. E durante la sua seconda presidenza, ha fissato un tetto estremamente basso per il numero totale di rifugiati che possono entrare negli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, ha istituito una categoria di rifugiati speciali e relativamente ampia per gli afrikaner sudafricani bianchi che, a suo dire, sono vittime di persecuzione.

Gli agenti di Trump addetti alle deportazioni (I.C.E., membri della Border Patrol e agenti dell’FBI in supporto) prendono di mira principalmente persone di origine latinoamericana, africana e asiatica.

Spesso trattengono le persone esclusivamente in base al colore della pelle e alle aree urbane che frequentano.

I somali nel mirino

Ora Trump etichetta esplicitamente i somali come “spazzatura” e afferma che la Somalia è il peggior paese del mondo e che tutti i somali dovrebbero essere deportati per ripulire il disastro che sono responsabili di aver creato nel paese di origine.

Il fatto che alcuni somali siano accusati di gravi frodi finanziarie, furti estesi di fondi governativi destinati ad aiutare la popolazione durante l’epidemia di Covid, fornisce a Trump una scusa per etichettare tutti i somali come criminali.

Ci sono circa 80mila somali in Minnesota (il numero totale negli Stati Uniti è controverso) che hanno iniziato ad arrivare in numero significativo negli anni ’90. La maggior parte di loro ora è cittadina statunitense; circa la metà di loro è nata negli Stati Uniti. Che problemi ha Trump con questa comunità?

In primo luogo, la maggior parte di loro sono musulmani. In secondo luogo, sono neri africani. In terzo luogo, hanno un discreto successo e sono apprezzati dalla popolazione e dai politici del Minnesota.

Infine, Trump è estremamente vendicativo. Uno degli avversari più temibili di Trump al Congresso è la deputata Ilhan Omar del Minnesota. È nata in Somalia ed è arrivata negli Stati Uniti da bambina.

È una cittadina americana, è intelligente, attenta, eloquente e non ha paura di opporsi con forza alle politiche di Trump, di denunciare i suoi discorsi offensivi e di sfidare i suoi sostenitori al Congresso a riconoscere ciò che sta accadendo.

Trump vorrebbe deportarla in Somalia; vuole poter “denaturalizzare” i cittadini naturalizzati a suo piacimento. Al momento, per fortuna, ciò può essere legalmente fatto solo in circostanze straordinarie.

Per questo Trump sta cercando di modificare le leggi e interpretare la Costituzione, in modo da consentirgli di deportare i cittadini a suo piacimento. La Corte Suprema (dominata da membri nominati dai Repubblicani) potrebbe pronunciarsi sulla questione quest’anno.

Il governatore del Minnesota Tim Walz, il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, innumerevoli associazioni civiche e la maggior parte dei leader religiosi sostengono i diritti e la dignità della popolazione somala e fanno tutto il possibile per proteggerla dalle politiche e dalle azioni di Trump.

Le Chiese locali e le organizzazioni religiose hanno contribuito al reinsediamento di rifugiati e immigrati somali in Minnesota e si battono per loro.

La Chiesa cattolica in prima fila

Tra queste, la Chiesa cattolica di Minneapolis, che sostiene attivamente la popolazione somala locale. Catholic Charities e altri gruppi cattolici hanno contribuito agli sforzi di reinsediamento. Si sono organizzati per contrastare la retorica anti-immigrazione e i tentativi di sequestrare e deportare casualmente i somali.

Il vescovo Daniel E. Garcia, presidente della sottocommissione per la giustizia razziale della Conferenza episcopale degli Stati Uniti (USCCB), condanna il linguaggio e le azioni disumanizzanti contro la comunità somala. Li accoglie e ne sottolinea la dignità umana.

Ecco una dichiarazione del Vescovo Garcia del 5 dicembre: “Come cattolici, crediamo che ogni persona sia amata da Dio e creata a sua immagine. Ogni figlio di Dio ha valore e dignità. Un linguaggio che denigri una persona o una comunità in base alla sua etnia o al suo paese d’origine è incompatibile con questa verità”.

“Invito tutti – funzionari pubblici, leader comunitari e singoli individui – ad astenersi dal linguaggio denigratorio e disumanizzante. Possiamo riconoscere i ricchi doni che i vicini di diverse culture portano alle nostre comunità. Il Corpo di Cristo è bello nella sua diversità e ogni sua parte, pur diversa, è apprezzata e necessaria. Prego affinché insieme possiamo essere persone accoglienti, rispettose e comprensive”.

L’arcivescovo Bernard Hebda di St. Paul e Minneapolis, sostiene la dichiarazione del vescovo Garcia sul suo sito web arcidiocesano. Conoscevo personalmente l’arcivescovo Hebda quando io e lui eravamo a Newark, nel New Jersey.

Non so se e come la Chiesa cattolica abbia partecipato a specifici eventi interreligiosi riguardanti la comunità somala. Non trovo che ciò sia esplicitamente riportato nei notiziari. I resoconti sugli incontri interreligiosi di Minneapolis che ho visto non menzionano singolarmente le numerose confessioni cristiane che vi hanno preso parte.

Le due anime della Conferenza episcopale

I vescovi della Conferenza episcopale degli Stati Uniti nel loro complesso sostengono l’immigrazione e in particolare l’accoglienza e il reinsediamento dei rifugiati.

Moltissimi immigrati e rifugiati, soprattutto provenienti dall’America Latina e dall’Asia, sono cattolici. Ma la Conferenza Episcopale è divisa. Alcuni vescovi – non ho idea di quanti – sono sostenitori di destra di Trump.

In generale, alcuni vescovi nominati da papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sono meno impegnati nelle questioni di giustizia sociale. Quelli nominati da papa Francesco sono invece più pastorali e con una maggiore attenzione alle questioni di giustizia e di pace (GPIC).