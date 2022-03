Camerun: coraggiosa lettera pastorale di mons. Samuel Kleda

L’arcivescovo di Douala attacca il malgoverno

«Alla radice dei nostri mali c’è la legittimazione e la legalizzazione della corruzione». Così il prelato rivolto al governo del presidente Paul Biya, al potere dal 1982

Samuel Kleda, già presidente della Conferenza episcopale del Camerun (Panorama papers)

«Il nostro paese è trattato malamente, deprivato delle ricchezze, della dignità, dell’onore, delle risorse umane e naturali, e si trova in stato d’agonia a causa del malgoverno prodotto dai propri figli e figlie».

Parole dure quelle usate dall’arcivescovo metropolita di Douala, Samuel Kleda, già presidente della Conferenza episcopale camerunese e dell’Associazione delle Conferenze episcopali dell’Africa centrale, che in una lettera pastorale emanata lo scorso 2 marzo critica l’attuale politica governativa e denuncia i settori in cui regna la corruzione.

Scrive il prelato: «Alla radice di gran parte dei mali del Camerun oggi sta la legittimazione e la legalizzazione della corruzione come modalità in cui viene esercitato il potere politico. Non è più il popolo camerunese al centro dell’attenzione dei nostri leader, e nemmeno l’interesse generale e il benessere della nostra società».

La corruzione, secondo il pastore di Douala, si è introdotta in tutte le aree della vita sociale e ordinaria: amministrazione, educazione, finanza, approvvigionamento di beni, esercito, polizia, ordinamento giudiziario, religione, salute pubblica e sanità. Di fronte a ciò il vescovo si chiede: «Abbiamo noi il diritto di tacere? Non ci porranno di fronte al giudizio della storia i nostri concittadini e la nostra coscienza cristiana per esserci resi complici, diretti o indiretti, sostenitori passivi o attivi di un complotto che ha contribuito alla distruzione del Camerun a ipotecare il futuro di milioni di persone, soprattutto giovani?». E ancora «Possiamo porci davanti a Dio in questo tempo e affermare che stiamo gestendo bene il nostro paese, così ricco di risorse da Lui donateci e che i nostri antenati ci hanno lasciato in eredità?».

Onestà e responsabilità

La lettera sottolinea poi che «è tempo che ogni camerunese riscopra i valori basilari su cui si deve fondare ogni società: rispetto per la dignità di ogni persona e di ogni vita, verità, giustizia, onestà, senso di responsabilità, libertà, amore, uguaglianza e lealtà». In tempo di Quaresima soprattutto, «che ognuno rinunci al peccato che rende complici della deriva del nostro paese. Tutti dobbiamo contribuire alla lotta contro le “strutture di peccato” che paralizzano e distruggono il Camerun, il suo sviluppo e il benessere della gente».

Si può cambiar strada. «Adottando valori morali positivi, difendendo le istituzioni della famiglia e del matrimonio, proteggendo la gente dalla violenza, promuovendo giustizia e pace, sapendosi riconciliare, prendendosi cura dei poveri, combattendo contro la corruzione, cercando il bene comune, creando posti di lavoro e riformando il sistema educativo», suggerisce il sessantreenne arcivescovo camerunese.

E conclude invitando ad assumere come punto di riferimento i valori evangelici: «Dobbiamo superare la tentazione di arricchirci illecitamente, sorgente dei mali che affliggono il nostro paese, e attuare un cambio di mentalità con una conversione profonda e radicale. Ogni camerunese assuma i valori evangelici di onestà e responsabilità nel proprio lavoro e nella propria vita. Per noi cristiani preghiera e penitenza sono le armi per governare in modo appropriato la nazione e sradicare i mali che minacciano pericolosamente la nostra società».