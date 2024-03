Svolta vicina in Etiopia, i cittadini stranieri potranno comprare casa - Nigrizia

La misura è stata annunciata dal primo ministro Abiy Ahmed. Nel paese era vietato

Svolta vicina in Etiopia, i cittadini stranieri potranno comprare casa

Il premier vuole aprire l'economia etiope, alle prese con debito e inflazione

Case ad Addis Abeba. Foto di Stefan Geens

In un incontro con numerosi dirigenti aziendali trasmesso dalla televisione e altri media statali la scorsa settimana, il Primo Ministro Abiy Ahmed ha annunciato che sarà presto introdotta ufficialmente una legge che permetterà agli stranieri di acquistare e possedere beni immobili nel paese di 120 milioni di abitanti.

La misura farà parte di un piano più ampio finalizzato ad aprire il paese promuovendo maggiori investimenti e sostenendo così le proprie finanze. Fino ad oggi è vietato a qualsiasi straniero possedere beni immobili in Etiopia, siano essi residenziali o a fini commerciali. Un ostacolo questo, secondo il premier, agli sforzi in corso per attrarre investimenti dall’estero. La legislazione – sempre secondo quanto comunicato da Abiy Ahmed – ha raggiunto la fase finale della sua stesura ed è pronta per essere discussa in Parlamento.

Economia, una primavera mai sbocciata

L’Etiopia, il più popoloso paese del mondo a non avere uno sbocco al mare, ha raggiunto circa 28 miliardi di dollari di debito estero ed è anche alle prese con un’inflazione alle stelle e una grave carenza di riserve di valuta estera. Dopo essere salito al potere nel 2018, Abiy ha annunciato un ambizioso pacchetto di riforme per liberalizzare l’economia fino ad allora strettamente controllata dal governo.

Purtroppo, negli ultimi anni lo stato dell’economia è peggiorato drasticamente e la volontà dell’amministrazione di Abiy Ahmed i portare avanti le riforme si è in gran parte bloccata, anche in seguito al conflitto di due anni tra il governo centrale e lo stato federale del Tigray, terminato nominalmente nel 2022 con un accordo di cessazione permanente dello ostilità.

L’Etiopia ha però parzialmente aperto il settore delle telecomunicazioni, rilasciando una licenza al colosso keniano Safaricom, e annunciando l’intenzione di vendere una partecipazione della statale Ethio Telecom. Il governo ha inoltre affermato che intende consentire investimenti esteri nel settore bancario.